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"Коронавирус в Европе": Норвегия высылает иностранцев

Граждане Норвегии, вернувшиеся из путешествий, отправятся в обсервацию

сегодня, 17:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Коронавирус в Европе": Норвегия высылает иностранцев

На фоне распространения нового типа вируса COVID-19 власти Норвегии приняли решение выслать из страны иностранцев, не имеющих вид на жительство. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Также портал передает, что в Норвегии зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавируса, трое из них подтверждены.

"Правительство намерено закрыть границу для иностранцев без вида на жительство в Норвегии. Они будут высланы на основании Закона о защите от инфекций", - отмечает руководство страны.

Что касается сроков высылки иностранцев, то строго это время не обозначено. Все возвращающиеся в Норвегию граждане обязаны отправиться на двухнедельный карантин вне зависимости от того, в какой стране они находились ранее.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что только в двух областях Украины медучреждения обладают экспрессс-тестами на коронавирус. 

"Два региона уже имеют определенный запас быстрых тестов на определение нового коронавируса. Но больше чем из 15-х регионов были сделаны запросы на оптовых поставщиков. Поэтому там уже вопросы по времени поставки этих тест-систем в регионы", - сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.


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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4290224
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