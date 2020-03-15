"Коронавирус в Европе": Норвегия высылает иностранцев

На фоне распространения нового типа вируса COVID-19 власти Норвегии приняли решение выслать из страны иностранцев, не имеющих вид на жительство. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Также портал передает, что в Норвегии зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавируса, трое из них подтверждены.

"Правительство намерено закрыть границу для иностранцев без вида на жительство в Норвегии. Они будут высланы на основании Закона о защите от инфекций", - отмечает руководство страны.

Что касается сроков высылки иностранцев, то строго это время не обозначено. Все возвращающиеся в Норвегию граждане обязаны отправиться на двухнедельный карантин вне зависимости от того, в какой стране они находились ранее.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что только в двух областях Украины медучреждения обладают экспрессс-тестами на коронавирус.

"Два региона уже имеют определенный запас быстрых тестов на определение нового коронавируса. Но больше чем из 15-х регионов были сделаны запросы на оптовых поставщиков. Поэтому там уже вопросы по времени поставки этих тест-систем в регионы", - сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!