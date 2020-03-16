В Турции закрыли на карантин 10 тыс. паломников

Турецкие граждане, которые вернулись из паломничества в Саудовскую Аравию должны будут провести две недели в карантине. Таких паломников более 10 тысяч. О необходимой мере по нераспространению коронавируса объявил губернатор Анкары Васип Шахин.

"Всех паломников разместили в общежитиях, где они будут находиться в течение 14 дней", - сообщил чиновник.

По уточненным данным в карантине находятся 10 тыс. 330 человек. Для их изоляции власти предоставили пять общежитий, три из которых находятся в Анкаре и два — в Конье. На время карантина общежития освободили от проживающих там студентов.

Отметим, что согласно официальным данным в Турции зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Львовского городского совета Андрей Садовой объявил о том, что с 16 марта в городе объявлен карантин во всех заведениях общественного питания и торговли, за исключением аптек и супермаркетов.

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