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В Турции закрыли на карантин 10 тыс. паломников

Более 10 тыс. человек проведут в карантине две недели

сегодня, 10:10
Автор:

• Сергей Медведев

В Турции закрыли на карантин 10 тыс. паломников

Турецкие граждане, которые вернулись из паломничества в Саудовскую Аравию  должны будут провести две недели в карантине. Таких паломников более 10 тысяч. О необходимой мере по нераспространению коронавируса объявил губернатор Анкары Васип Шахин.

 "Всех паломников разместили в общежитиях, где они будут находиться в течение 14 дней", - сообщил чиновник.

По уточненным данным в карантине находятся 10 тыс. 330 человек. Для их изоляции власти предоставили пять общежитий, три из которых находятся в Анкаре и два — в Конье. На время карантина общежития освободили от проживающих там студентов.

Отметим, что согласно официальным данным в Турции зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Львовского городского совета Андрей Садовой объявил о том, что с  16 марта в городе объявлен карантин во всех заведениях общественного питания и торговли, за исключением аптек и супермаркетов.


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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-world/2896939-v-turcii-pod-karantin-popali-bolee-10-tysac-palomnikov.html
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