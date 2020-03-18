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В Чехии запретили появляться на улице без защитных масок

Правительство Чехии ужесточает режим карантина в стране

сегодня, 15:45
Автор:

• Сергей Медведев

В Чехии запретили появляться на улице без защитных масок

Власти Чехии решили запретить своим гражданам находится на улицах без защитной медицинской маски или респиратора. Запрет вступит в силу в ночь на  19 марта.

В Чехии уже ввели карантин и чрезвычайное положение в связи со вспышкой коронавируса. Гражданам разрешено выходить на улицу, только если работу нельзя выполнять из дому, при походе к врачу либо за продуктами первой необходимости. Школы, университеты, магазины, рестораны и другие общественные места закрыты. Исключение сделано для продуктовых магазинов, аптек, и самых необходимых товаров.

 С обращением к гражданам выступил глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

"Мы считаем, что большинство наших людей осознают ответственность, понимают серьезность ситуации, видят, что происходит в Италии и Испании - и они будут серьезно относиться к этому и соблюдать в интересах своих семей", - сказал премьер-министр.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Кабмин собрался на экстренное заседание, чтобы еще больше ужесточить и без того жесткие условия карантина в Украине.


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Источник: https://ct24.ceskatelevize.cz/
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