В Чехии запретили появляться на улице без защитных масок

Власти Чехии решили запретить своим гражданам находится на улицах без защитной медицинской маски или респиратора. Запрет вступит в силу в ночь на 19 марта.

В Чехии уже ввели карантин и чрезвычайное положение в связи со вспышкой коронавируса. Гражданам разрешено выходить на улицу, только если работу нельзя выполнять из дому, при походе к врачу либо за продуктами первой необходимости. Школы, университеты, магазины, рестораны и другие общественные места закрыты. Исключение сделано для продуктовых магазинов, аптек, и самых необходимых товаров.

С обращением к гражданам выступил глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

"Мы считаем, что большинство наших людей осознают ответственность, понимают серьезность ситуации, видят, что происходит в Италии и Испании - и они будут серьезно относиться к этому и соблюдать в интересах своих семей", - сказал премьер-министр.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Кабмин собрался на экстренное заседание, чтобы еще больше ужесточить и без того жесткие условия карантина в Украине.

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