Пострадал из-за коронавируса: министр потерял сознание во время дебатов в парламенте Нидерландов

Министр здравоохранения потерял сознание посреди дебатов в парламенте о коронавирусе в Нидерландах. Об этом сообщает издание Hart van Nederland.

Все случилось столь неожиданно, что оппонент министра, даже, не понял, что именно произошло и какое-то время еще продолжал свою речь.

В обморок во время дебатов упал министр здравоохранения Бруно Брюйнс. На тот момент споры в парламенте Нидерландов длились не один час. Министра депутаты отчаянно критиковали, говорили, что ведомство делает недостаточно, чтобы остановить коронавирус Covid-19, а средств защиты в стране не хватает.

В какой-то момент министр Брюйнс не выдержал то ли критики, то ли напряжения, то ли усталости. Он просто рухнул с трибуны на пол. Мужчину тут же подхватили его коллеги и вывели из зала. Дебаты о коронавирусе пришлось отложить.





Нидерланды сейчас - среди лидеров по распространению коронавируса Covid-19 в Европе. По количеству заболевших они на седьмом месте. К утру четверга, 19 марта, в стране заболели более двух тысяч человек. 58 граждан Нидерландов погибли в следствии болезни.

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