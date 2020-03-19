Пострадал из-за коронавируса: министр потерял сознание во время дебатов в парламенте Нидерландов

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Министр здравоохранения потерял сознание посреди дебатов в парламенте о коронавирусе в Нидерландах. Об этом сообщает издание Hart van Nederland.
Все случилось столь неожиданно, что оппонент министра, даже, не понял, что именно произошло и какое-то время еще продолжал свою речь.
В обморок во время дебатов упал министр здравоохранения Бруно Брюйнс. На тот момент споры в парламенте Нидерландов длились не один час. Министра депутаты отчаянно критиковали, говорили, что ведомство делает недостаточно, чтобы остановить коронавирус Covid-19, а средств защиты в стране не хватает.
В какой-то момент министр Брюйнс не выдержал то ли критики, то ли напряжения, то ли усталости. Он просто рухнул с трибуны на пол. Мужчину тут же подхватили его коллеги и вывели из зала. Дебаты о коронавирусе пришлось отложить.
Нидерланды сейчас - среди лидеров по распространению коронавируса Covid-19 в Европе. По количеству заболевших они на седьмом месте. К утру четверга, 19 марта, в стране заболели более двух тысяч человек. 58 граждан Нидерландов погибли в следствии болезни.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Черновцах ужесточают условия карантина из-за коронавируса.
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