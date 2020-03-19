Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.03.2020

BTC/USD

5407.98

ETH/USD

118.73

LTC/USD

34.77

НБУ 19.03.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа Пострадал из-за коронавируса: министр потерял сознание во время дебатов в парламенте Нидерландов
НОВОСТИ Все новости

Пострадал из-за коронавируса: министр потерял сознание во время дебатов в парламенте Нидерландов

Министр здравоохранения потерял сознание в парламенте, куда его пригласили на дебаты о распространении коронавируса в Нидерландах.

сегодня, 10:54
Автор:

• Виолетта Комаровская

Пострадал из-за коронавируса: министр потерял сознание во время дебатов в парламенте Нидерландов

Министр здравоохранения потерял сознание посреди дебатов в парламенте о коронавирусе в Нидерландах. Об этом сообщает издание Hart van Nederland.

Все случилось столь неожиданно, что оппонент министра, даже, не понял, что именно произошло и какое-то время еще продолжал свою речь. 

В обморок во время дебатов упал министр здравоохранения Бруно Брюйнс. На тот момент споры в парламенте Нидерландов длились не один час. Министра депутаты отчаянно критиковали, говорили, что ведомство делает недостаточно, чтобы остановить коронавирус Covid-19, а средств защиты в стране не хватает.

В какой-то момент министр Брюйнс не выдержал то ли критики, то ли напряжения, то ли усталости. Он просто рухнул с трибуны на пол. Мужчину тут же подхватили его коллеги и вывели из зала. Дебаты о коронавирусе пришлось отложить. 


Нидерланды сейчас - среди лидеров по распространению коронавируса Covid-19 в Европе. По количеству заболевших они на седьмом месте. К утру четверга, 19 марта, в стране заболели более двух тысяч человек. 58 граждан Нидерландов погибли в следствии болезни. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Черновцах ужесточают условия карантина из-за коронавируса. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.hartvannederland.nl
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...