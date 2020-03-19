В Греции ввели штраф за уклонение от карантина

Греческие власти решили ввести наказание для граждан, нарушающих требования карантина. Так, туристы, которые возвращаются из других стран и иностранцы, которые уклоняются от карантина, будут оштрафованы. Размер штрафа составляет 5 тыс. евро.

Для того, чтобы убедится в соблюдении правил, въезжающим необходимо заполнить анкету, в которой указать место пребывания в течение 14-ти дневного карантина. Помимо адреса, необходимо также указывать контактный номер телефона, который может использоваться для проверки.

"Эта информация будет передана информационному центру, созданному Генеральным секретариатом по вопросам гражданской защиты, где персонал будет проводить выборочные телефонные проверки, чтобы определить, придерживаются ли эти лица условий карантина", - отмечается в сообщении греческого издания.

Впрочем, окончательных правил еще нет, - детали плана все еще находятся в стадии разработки.

Как сообщал портал "Комменатрии", ранее Израиль полностью закрыл границы для туристов.

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