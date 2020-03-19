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Израиль полностью закрыл границы для туристов

Правительство Израиля ужесточает карантинные меры

сегодня, 12:02
Автор:

• Сергей Медведев

Израиль полностью закрыл границы для туристов

Въезд туристов на территорию государства Израиль отныне запрещен. На такую временную меру пошло правительство страны. Запрет на въезд ввело Управление народонаселения Израиля.

Отмечается, что въехать в страну нельзя даже если туристы могут доказать возможность находится на домашнем карантине.

Ужесточение карантинных мер произошло по рекомендации министерства здравоохранения — ранее запрет предполагал ограничение в 14 дней для иностранцев, желающих посетить Израиль. Теперь же на всех пунктах пропуска действует строгое распоряжение: всех иностранцев, у которых нет вида на жительство, в страну не пускать.

Как сообщал портал "Комменатрии", ранее правительство Российской Федерации приняло решение запретить иностранцам въезжать на территорию государства из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. 


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Источник: https://ria.ru/20200319/1568833533.html
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