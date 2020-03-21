В Греции произошло серьезное землетрясение

Сегодня ночью, в Греции произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Athens News Agency со ссылкой на данные сейсмологической лаборатории Афинского университета.

Эпицентр землетрясения зафиксирован в 14 км к северо-востоку от города Парга, за три часа до этого там произошло землетрясение 4,3 балла по шкале Рихтера. Толчки ощутили жители и других городов, таких как Теспротии, Превезе, Янине, Арте, на Корфу.

Поселок Каналаки в префектуре Превеза сильно пострадал: обрушены некоторые дома, жители получили травмы. Также в следствие землетрясения образовались оползни и камнепады.

Ранее "Комментарии" писали, что в США утром 18 марта произошло землетрясение. В сети опубликованы видеоролики, как на стихию реагировали люди и домашние животные, а также момент тряски попал в объективы камер видеонаблюдения. Землетрясение силой 5,7 балла произошло в Юте. По данным CNN, десятки тысяч человек остались без электричества, а также была приостановлена работа в государственной лаборатории здравоохранения в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, нарушилась работы авиарейсов.



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