Землетрясение в США: местные публикуют впечатляющие видео

В США утром 18 марта произошло землетрясение. В сети опубликованы видеоролики, как на стихию реагировали люди и домашние животные, а также момент тряски попал в объективы камер видеонаблюдения.





Так, землетрясение силой 5,7 балла произошло в Юте. По данным CNN, десятки тысяч человек остались без электричества, а также была приостановлена работа в государственной лаборатории здравоохранения в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, нарушилась работы авиарейсов.





Сообщается, что это самое сильное землетрясение в штате с 1992 года. Тогда произошло землетрясение силой 5,9 балла.





Напомним, в регионе Калабрия на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4. По информации Национального института геофизики и вулканологии, эпицентр землетрясения был недалеко от города Ренде. Многие люди, которые находились дома или в торговых заведениях города, бросились на улицу, боясь дальнейших толчков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сети появилось захватывающее видео о том, как итальянцы проводят карантин из-за коронавируса: песня слышна на всю улицу.

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