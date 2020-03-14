Песня слышна на всю улицу: захватывающее видео о том, как итальянцы проводят карантин из-за коронавируса

В Италии жители не отчаиваются из-за коронавирусной пандемии и проводят свободное время во время карантина с песней. Так, в сети появилось несколько видео, как итальянцы распевают песни на всю улицу.





Как пишет Guardian, итальянцы от Неаполя до Тосканы поют патриотические песни со своих балконов во время карантина. Мелодии разносятся на пустых улицах, поднимая всем настроение и поддерживая бодрый дух. К примеру, итальянцы поют Canto della Verbena - популярную патриотическую народную песню, а также песню поп-артиста Андреа Саннино "Abbracciami", государственный гимн страны.

Отметим, что видео, на которых итальянские соседи поют вместе, появилось в социальных сетях после того, как премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об ограничениях из-за распространения коронавируса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярный порносайт решил доступным ему способом поддержать жителей Италии во время карантина из-за коронавируса. Так, компания Pornhub дала итальянцам бесплатный премиум-доступ к своим ресурсам.

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