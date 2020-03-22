Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.03.2020

BTC/USD

6003.59

ETH/USD

126.64

LTC/USD

36.22

НБУ 22.03.2020

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа Коронавирус в Европе: Макрон поставил Джонсону жесткий ультиматум
НОВОСТИ Все новости

Коронавирус в Европе: Макрон поставил Джонсону жесткий ультиматум

Президент Франции Эммануэль Макрон готов полностью закрыть границу с Британией, если Борис Джонсон не введет меры по карантину

сегодня, 19:57 990
Автор:

• Екатерина Белоброва

Коронавирус в Европе: Макрон поставил Джонсону жесткий ультиматум

Президент Франции Эммануэль Макрона пригрозил премьеру Борису Джонсону полностью закрыть границу в случае отказа Лондона принять меры для сдерживания пандемии коронавируса. Об этом передает издание "Новое время", ссылаясь на западный источник Liberation.

По данным издания, распоряжение о закрытии границы между Францией и Великобританией было на столе Макрона к вечеру пятницы.

Еще  сегодня с утра Макрон позвонил Джонсону и предупредил его о полном закрытии границы для британцев, если Лондон не будет принимать никаких мер, чтобы остановить развитие пандемии коронавируса на британской территории.

"Мы должны были пригрозить ему, чтобы он наконец пошевелился", - указывает источник, ссылаясь на представителей Елисейского дворца, подразумевая премьер-министра Британии Бориса Джонсона. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Британия и Евроосюз были вынуждены переформатировать торговые переговоры между собой, в связи со вспышкой коронавируса. Так, обе стороны готовы обсудить важнейшие вопросы по торговому партнерству в порядке пресс-конференции в онлайн-чате.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/makron-visunuv-dzhonsonu-ultimatum-cherez-koronavirus-ostanni-novini-50077177.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...