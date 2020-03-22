Коронавирус в Европе: Макрон поставил Джонсону жесткий ультиматум

Президент Франции Эммануэль Макрона пригрозил премьеру Борису Джонсону полностью закрыть границу в случае отказа Лондона принять меры для сдерживания пандемии коронавируса. Об этом передает издание "Новое время", ссылаясь на западный источник Liberation.

По данным издания, распоряжение о закрытии границы между Францией и Великобританией было на столе Макрона к вечеру пятницы.

Еще сегодня с утра Макрон позвонил Джонсону и предупредил его о полном закрытии границы для британцев, если Лондон не будет принимать никаких мер, чтобы остановить развитие пандемии коронавируса на британской территории.

"Мы должны были пригрозить ему, чтобы он наконец пошевелился", - указывает источник, ссылаясь на представителей Елисейского дворца, подразумевая премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Британия и Евроосюз были вынуждены переформатировать торговые переговоры между собой, в связи со вспышкой коронавируса. Так, обе стороны готовы обсудить важнейшие вопросы по торговому партнерству в порядке пресс-конференции в онлайн-чате.

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