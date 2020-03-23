Россия открыла границы для граждан Беларуси

Правительство Российской Федерации сняло запрет на въезд в страну для граждан стран СНГ, который ввели для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение подписали российские чиновники.

Отмечается, что ограничение на въезд в РФ, введенное 18 марта, "не распространяются на граждан стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии".

Ранее президент Лукашенко раскритиковал решение российских властей сказав, что "закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить". В ответ в российском правительстве сообщили, что решение по Беларуси было принято в связи с тем, что якобы власти республики не уделяют должного внимания распространению COVID-19. Позднее всемирная организация здравоохранения опровергла мнение россиян отметив, что Беларусь соблюдает все рекомендации ВОЗ по нераспространению вируса.

Как сообщал портал "Комментарии", за нарушение карантинных ограничений украинские правоохранители составили уже 1415 административных протоколов.

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