Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.03.2020

BTC/USD

6259.44

ETH/USD

130.36

LTC/USD

38.17

НБУ 23.03.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа "Воевать нужно только с коронавирусом": в ООН лидеров стран призвали остановить кровопролития на время пандемии
НОВОСТИ Все новости

"Воевать нужно только с коронавирусом": в ООН лидеров стран призвали остановить кровопролития на время пандемии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутереш считает, что все силы наций необходимо направить против пандемии COVID-19

сегодня, 20:42
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Воевать нужно только с коронавирусом": в ООН лидеров стран призвали остановить кровопролития на время пандемии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутереш заявил, что лидерам всех стран-членов ООН нужно прекратить внешние вооруженные конфликты и объединиться в виду продолжения пандемии коронавируса  COVID-19, охватившей целые материки. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западные источники.

Гутереш обозначил, что на сегодня именно вирус является общим врагом для каждого государства и при взаимном противостоянии победы над ним не одержать. Кроме того, по его мнению, наиболее подверженными заражению остаются те страны, в чьих регионах ведутся междоусобные войны и ослабляют ресурсы.

"Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщего прекращения огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни", - отметил Генсек.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о международной статистике, которая опубликовала число жертв коронавируса COVID-19Согласно ее данным, по числу болеющих сегодня лидирует Италия — 46 638, на втором месте США — 39 890. В первую пятерку также попали Испания, Германия и Франция, где сегодня болеют 27 528, 27 021 и 13 815 человек соответственно.

По числу смертей тоже лидирует Италия — 5476, затем идет Китай — 3270. В первой пятерке оказались Испания, Иран и Франция — 2206, 1812 и 674 смерти соответственно.

Больше всего выздоровели в Китае — 72 703 человека. Дальше в рейтинге ситуация хуже — 8376 человек в Иране, 7024 — в Италии, 3355 — в Испании, 3166 — в Южной Корее.

По числу смертей тоже лидирует Италия — 5476, затем идет Китай — 3270. В первой пятерке оказались Испания, Иран и Франция — 2206, 1812 и 674 смерти соответственно.

Больше всего выздоровели в Китае — 72 703 человека. Дальше в рейтинге ситуация хуже — 8376 человек в Иране, 7024 — в Италии, 3355 — в Испании, 3166 — в Южной Корее.




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/gensek-oon-prizyvaet-prekratit-vooruzhennye-1584984651.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...