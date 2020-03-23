"Воевать нужно только с коронавирусом": в ООН лидеров стран призвали остановить кровопролития на время пандемии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутереш заявил, что лидерам всех стран-членов ООН нужно прекратить внешние вооруженные конфликты и объединиться в виду продолжения пандемии коронавируса COVID-19, охватившей целые материки. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западные источники.

Гутереш обозначил, что на сегодня именно вирус является общим врагом для каждого государства и при взаимном противостоянии победы над ним не одержать. Кроме того, по его мнению, наиболее подверженными заражению остаются те страны, в чьих регионах ведутся междоусобные войны и ослабляют ресурсы.

"Именно поэтому я призываю к немедленному всеобщего прекращения огня во всех уголках мира. Время заморозить вооруженные конфликты и совместно сосредоточиться на настоящей борьбе за собственные жизни", - отметил Генсек.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о международной статистике, которая опубликовала число жертв коронавируса COVID-19. Согласно ее данным, по числу болеющих сегодня лидирует Италия — 46 638, на втором месте США — 39 890. В первую пятерку также попали Испания, Германия и Франция, где сегодня болеют 27 528, 27 021 и 13 815 человек соответственно.

По числу смертей тоже лидирует Италия — 5476, затем идет Китай — 3270. В первой пятерке оказались Испания, Иран и Франция — 2206, 1812 и 674 смерти соответственно.

Больше всего выздоровели в Китае — 72 703 человека. Дальше в рейтинге ситуация хуже — 8376 человек в Иране, 7024 — в Италии, 3355 — в Испании, 3166 — в Южной Корее.

По числу смертей тоже лидирует Италия — 5476, затем идет Китай — 3270. В первой пятерке оказались Испания, Иран и Франция — 2206, 1812 и 674 смерти соответственно.

Больше всего выздоровели в Китае — 72 703 человека. Дальше в рейтинге ситуация хуже — 8376 человек в Иране, 7024 — в Италии, 3355 — в Испании, 3166 — в Южной Корее.









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