В Мадриде под морг приспособили ледовый каток в торговом центре

Необычное место для временного хранения умерших от коронавируса нашли власти Мадрида. Под морг будут использовать ледяной каток олимпийского размера в торговом центре под названием "Ледяной дворец".

Такое решение приняли представители общины города, военными специалистами по чрезвычайным ситуациям и городским советом. Эпидемия коронавируса привела к тому, что похоронные бюро не в состоянии вовремя осуществлять захоронения умерших от последствий COVID-19.

Работники спасательных служб будут перевозить тела из больниц в помещение "Ледового дворца". Сотрудники будут заниматься перевозкой гробов из разных мадридских больниц в "Ледовый дворец". Умерших планируют хранить на катке в закрытых гробах.

Согласно официальным данным, за последние сутки в Испании зарегистрировано 6582 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов 2696.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, можно ли заразиться коронавирусом от умерших.

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