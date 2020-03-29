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Нидерланды отозвали из больниц китайские респираторы

Китайские маски оказались некачественными

сегодня, 14:06
Автор:

• Сергей Медведев

Нидерланды отозвали из больниц китайские респираторы

Правительство Нидерландов забраковало большую часть китайских защитных масок. После того, как большая часть масок были распределены по больницам, Минздрав Нидерландов принял решение отозвать средства защиты.

Речь идет о фильтрующих респираторах второго класса защиты.

"Объявление касается почти половины партии из 1,3 миллиона масок FFP2 - 600 тысяч штук. Медицинские работники используют маски при лечении критически больных пациентов с COVID-19. Некачественные маски подвергают риску врачей и медсестер", - сообщили в ведомстве.

Власти Нидерландов уточнили, что маски, которые предоставил Китай, плохо прилегают к лицу, имеют ряд других недостатков: нерабочие мембранны, слишком тонкие фильтры, некачественный фильтрующий материал.

Как сообщал портал "Комментарии", из государственного резерва Украины в Минздрав было передано 10 млн медицинских защитных масок.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1860638-nizadovilna-yakist-niderlandi-vidklikayut-600-tis-kitayskikh-medichnikh-masok-zi-svoyikh-likaren
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