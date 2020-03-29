Нидерланды отозвали из больниц китайские респираторы

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Правительство Нидерландов забраковало большую часть китайских защитных масок. После того, как большая часть масок были распределены по больницам, Минздрав Нидерландов принял решение отозвать средства защиты.
Речь идет о фильтрующих респираторах второго класса защиты.
"Объявление касается почти половины партии из 1,3 миллиона масок FFP2 - 600 тысяч штук. Медицинские работники используют маски при лечении критически больных пациентов с COVID-19. Некачественные маски подвергают риску врачей и медсестер", - сообщили в ведомстве.
Власти Нидерландов уточнили, что маски, которые предоставил Китай, плохо прилегают к лицу, имеют ряд других недостатков: нерабочие мембранны, слишком тонкие фильтры, некачественный фильтрующий материал.
Как сообщал портал "Комментарии", из государственного резерва Украины в Минздрав было передано 10 млн медицинских защитных масок.
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