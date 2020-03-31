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Главная Новости Мир Европа В Нидерландах воры проникли в закрытый на карантин музей и украли полотно Ван Гога
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В Нидерландах воры проникли в закрытый на карантин музей и украли полотно Ван Гога

Картина художника Винсента Ван Гога "Весенний сад" датируется 1884 годом

сегодня, 02:20
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Нидерландах воры проникли в закрытый на карантин музей и украли полотно Ван Гога

В Нидерландах из музея в городе Ларене похитили картину Винсента Ван Гога "Весенний сад", который сейчас закрыт из-за вспышки коронавирусной пандемии COVID-19.  Об этом передает издание The Reuters.

"Этот замечательное и трогательное художественное произведение одного из наших великих художников было похищено и отнято у общественности, которая унаследовала этот шедевр от своего великого соотечественника", - сказал он.

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Отмечается, что обкраденный музей  обратился с просьбой немедленно вернуть картину, которая была внесена в список похищенных произведений Интерпола.

Картина Lentetuin, или "Весенний сад", изображает сад монастыря в Нуенени и датируется 1884 годом, была позаимствована в музее Гронингера в Нидерландах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вспышка коронавируса COVID-19 привел к необходимости закрыть все музеи Винсента Ван Гога в Амстердаме на карантин.


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