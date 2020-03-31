В Нидерландах воры проникли в закрытый на карантин музей и украли полотно Ван Гога

В Нидерландах из музея в городе Ларене похитили картину Винсента Ван Гога "Весенний сад", который сейчас закрыт из-за вспышки коронавирусной пандемии COVID-19. Об этом передает издание The Reuters.

"Этот замечательное и трогательное художественное произведение одного из наших великих художников было похищено и отнято у общественности, которая унаследовала этот шедевр от своего великого соотечественника", - сказал он.





Отмечается, что обкраденный музей обратился с просьбой немедленно вернуть картину, которая была внесена в список похищенных произведений Интерпола.

Картина Lentetuin, или "Весенний сад", изображает сад монастыря в Нуенени и датируется 1884 годом, была позаимствована в музее Гронингера в Нидерландах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что вспышка коронавируса COVID-19 привел к необходимости закрыть все музеи Винсента Ван Гога в Амстердаме на карантин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!