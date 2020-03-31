Вместо конкурсантов арена Евровидения будет принимать больных коронавирусом

Арену Евровидения в Роттердаме превратят в госпиталь для больных коронавирусом. Поскольку конкурс в этом году отменили, местная власть решила переоборудовать здание под больницу.

Там, где в мае должна была решаться судьба главного трофея Евровидения 2020, теперь будут лечить больных с коронавирусом. Уже сейчас процесс превращения арены Ahoy в Нидерландах во временный госпиталь идет полным ходом. Со дня на день тут должны открыть первые палаты. Пока их будет 22. Все они четырехместные, то есть лечиться тут будут 88 пациентов.

В ближайшем будущем временную больницу расширят и она будет вмещать уже 680 пациентов. При этом, не исключено, что помощь здесь будут оказывать не только больным с Covid-19. Таких пациентов будут помещать в отдельные боксы, чтобы они не заразились коронавирусом. А привозить их на арену будут, если все остальные больницы окажутся переполненными.

Каждая палата оборудована отдельным душем и туалетом. Отдельно обустроят кабинеты для врачей и медперсонала, а также место для отдыха.

Напомним, Евровидение 2020 должно было состояться в мае в Роттердаме в Нидерландах. Конкурс решили перенести на следующий год из-за пандемии коронавируса. При этом страны могут отправить на соревнования тех же представителей, которые должны были бороться за победу в Роттердаме в этом году. Однако, конкурсную песню участникам все же придется поменять. Таковы правила конкурса. Об этом "Комментарии" писали ранее.





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