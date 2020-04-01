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Гражданам Грузии компенсируют расходы на коммуналку за три месяца

Правительство Грузии оплатит гражданам услуги ЖКХ за квартал

сегодня, 12:02
Автор:

• Сергей Медведев

Гражданам Грузии компенсируют расходы на коммуналку за три месяца

Власти Грузии объявили о своем решении покрыть расходы сограждан за коммунальные услуги. Экономическая помощь включает в себя оплату электричества, газа, водопровода и вывоза мусора. Грузинским домохозяйствам не придется платить по счетам ЖКХ за март, апрель и май. С таким заявлением выступил премьер-министр Грузии  Георгий Гахария.

 "По решению правительства, все наши граждане, которые в течение месяца употребляют электроэнергию меньше 200 кВт, а также меньше 200 кубометров газа, будут полностью профинансированы в течение трех месяцев. Конечно же, финансирование касается также воды и вывоза мусора", - отметил глава правительства.

Премьер также отметил, что на стимулирование экономики в условиях кризиса правительство выделит 610 млн долларов. Средства передадут предприятиям и организациям для того, чтобы сохранить штат сотрудников и избежать массовых сокращений. В систему здравоохранения собираются направить более 106 млн долларов.

Напомним, в Грузии действует режим чрезвычайного положения. За нарушение карантина можно получить до трех лет тюрьмы.

Как сообщал портал "Комментарии", в Тернополе городские власти ужесточили карантинный режим.


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Источник: https://tass.ru/ekonomika/8131631
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