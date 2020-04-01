В Литве в 10 раз увеличили штрафы за нарушение карантина

Власти Литвы серьезно ужесточили наказания для граждан за нарушение правил карантина. Такое решение принял Сейм республики.

Так, согласно новым законам, штраф за несоблюдение правил карантина составит 500-1500 тыс. евро для физических лиц. Юрлицам-нарушителям придется выложить от 1500 до 6 тыс. евро — этот штраф будут взимать с руководителей либо ответственных лиц предприятий. Накладывать материальное наказание будут полицейские, которых уполномочили на подобный контроль.

До ужесточения наказаний в Литве за нарушение режима могли оштрафовать на 140 евро, максимальный размер штрафа для юридических лиц составлял 600 евро. Штрафовать могли лишь специалисты по охране здоровья.

Как сообщал портал "Комментарии", украинская полиция стала штрафовать за нарушение карантина - уже составлено десятки протоколов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!