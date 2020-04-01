Из Беларуси запретили вывозить гречку

Правительство Беларуси приняло решение о запрете экспорта некоторых продуктов. Такой запрет содержится в постановлении Совета министров республики.

Так, правительственный документ от 31 марта текущего года устанавливает временный запрет на вывоз за пределы страны гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения.

Власти страны также запретили вывозить из страны товары, помещенные под таможенные процедуры до указанного постановления. Отмечается, что запрет будет действовать в течение трех месяцев.

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