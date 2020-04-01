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Из Беларуси запретили вывозить гречку

Под запрет вывоза из Беларуси попал также лук и чеснок

сегодня, 14:45
Автор:

• Сергей Медведев

Из Беларуси запретили вывозить гречку

Правительство Беларуси приняло решение о запрете экспорта некоторых продуктов. Такой запрет содержится в постановлении Совета министров республики.

Так, правительственный документ от 31 марта текущего года устанавливает временный запрет на вывоз за пределы страны  гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения.

Власти страны также запретили вывозить из страны товары, помещенные под таможенные процедуры до указанного постановления. Отмечается, что запрет будет действовать в течение трех месяцев.

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, как сделать карантин вкусным - простые и быстрые рецепты из гречки.


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Источник: https://112.ua/mir/v-belarusi-vremenno-zapretili-vyvozit-iz-strany-grechku-chesnok-i-luk-531396.html
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