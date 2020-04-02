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Главная Новости Мир Европа "Голые, но защищенные": в Чехии нудисты обязаны ходить в масках
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"Голые, но защищенные": в Чехии нудисты обязаны ходить в масках

На одном из нудистских пляжей Лазне-Богданеч в Чехии компания сняла не только одежду, но и защитные маски от вирусов

сегодня, 15:41
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Голые, но защищенные": в Чехии нудисты обязаны ходить в масках

Несмотря на мировую вспышку пандемии COVID-19, на чешском пляже Лазне-Богданеч некоторые отдыхающие нарушили режим карантина и сняли респираторные маски вместе с одеждой, что стало сигналом для полиции. Об этом передает издание 34Travel.

По словам пресс-секретаря полиции  Маркеты Яновской, нарушителям не был выписан штраф,  а только сделано предупреждение в связи с единичным подобным случаем.

При этом условия ношения маски и других защитных средств в Чехии остаются такими же суровыми как и в других городах Европы.

"Граждане имеют право находиться без одежды в отведенных для этого местах, однако они обязаны носить маски, респираторы или любые другие средства, закрывающие рот и нос", - отмечают в полиции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Российской Федерации впервые родился ребенок с положительным результатом на коронавирус. Девочка появилась на свет в одной из московских больниц. Ее мама также была инфицирована коронавирусом и врачи на момент родов уже об этом знали. Именно поэтому тест на Covid-19 решили сделать и новорожденной тоже. Он оказался положительным. Правда, это пока лишь результаты экспресс-теста. Вскоре врачи должны будут получить результаты анализа с лаборатории. 


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Источник: https://34travel.me/post/nudistov-zastavili-nadet-maski?fbclid=IwAR2aoKoH_CHfsLV04OUR8w5TJu478e1hIHeclZPLT28o2HPqPB_JwTToagc
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