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В России впервые родился ребенок с коронавирусом

Ребенка с коронавирусом родила в Московском роддоме инфицированная женщина.

сегодня, 13:46
Автор:

• Виолетта Комаровская

В России впервые родился ребенок с коронавирусом

В России впервые родился ребенок с коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили сразу несколько российских СМИ, ссылаясь на собственные источники. 

Девочка появилась на свет в одной из Московских больниц. Ее мама также была инфицирована коронавирусом и врачи на момент родов уже об этом знали. Именно поэтому тест на Covid-19 решили сделать и новорожденной тоже. Он оказался положительным. Правда, это пока лишь результаты экспресс-теста. Вскоре врачи должны будут получить результаты анализа с лаборатории. 

Девочка появилась на свет путем кесарева сечения 31 марта. Сейчас она под наблюдением врачей и ее состояние не вызывает опасения у медиков. Ребенка поместили в отдельный бокс, чтобы она не могла контактировать с другими новорожденными.

Под присмотром врачей находится и мама девочки. Сейчас она в московской больнице №15. 

В Москве коронавирус сейчас диагностируют чаще, чем где-либо в России. В целом, по данным университета Джонса Хопкинса в России с начала вспышки коронавируса выявили три с половиной тысячи больных. 30 пациентов скончались.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в украинской столице зафиксировали первую смерть от коронавируса Covid-19.



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Источник: https://lenta.ru/news/2020/04/01/mladenets
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