Расширение НАТО: опыт Северной Македонии

Северная Македония 27 марта официально стала 30-м членом НАТО. Это уже восьмое расширение Североатлантического альянса с момента основания организации в 1949 г. Министр обороны Северной Македонии Радмила Шкеринская подчеркнула, что членство в НАТО является бесценным подарком для её государства. Что правда, то правда, путь в лоно Альянса для Северной Македонии был особенно тернистым, в отличие от других стран Балканского полуострова (Словения, Хорватия, Албания, Черногория), которые стали членами организации в 2004-2017 гг. Евроатлантическая интеграция Северной Македонии является наглядным примером того, что при определённом стечении обстоятельств членом НАТО может стать страна, которая не может похвастаться особыми успехами в плане обороны и социально-экономического развития. В то же время, восьмое расширение НАТО может обернуться непредсказуемыми геополитическими последствиями для региона.



Тернистый путь Северной Македонии в НАТО

В отличие от других республик бывшей Югославии, Северная Македония (до 2019 г. Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ) сравнительно безболезненно обрела независимость в сентябре 1991 г. по итогам референдума. С первых лет независимости страна выражала интерес к интеграции в евроатлантические структуры. В 1995 г. БЮРМ присоединилась к программе "Партнёрство ради мира". С 1994 г. НАТО учредила данную программу военного сотрудничествами с постсоциалистическими странами Центрально-Восточной Европы, Балкан и бывшего СССР для распространения своей сферы влияния на восток пока Россия находилась в состоянии кризиса, а её влияние в регионе было сведено к минимуму. В 1999 г. Скопье стало участником Плана действий по членству в НАТО.

Но процесс затянулся, вступление республики не рассматривалось в 2004 г., когда из балканских стран в НАТО вступила Словения. БЮРМ вместе с Украиной и Грузией отказали в членстве в альянсе на Бухарестском саммите в 2008 г., несмотря на то, что её расходы на оборону были свыше 2% от ВВП, что соответствует стандартам НАТО. В расчёт не взяли то, что Македония направляла своих военных для участия военных операциях США и их союзников в Ираке в 2003-08 гг. и Афганистане в 2002-14 гг. На плечи руководства молодого государства свалился целый ворох проблем. Евроатлантическую интеграцию Македонии сдерживали неурегулированные споры с соседями.

Вступление БЮРМ в НАТО с начала 90-х блокировала Греция. Греческое правительство считало, что стране следует отказаться от названия "Македония", поскольку точно также называется приграничная провинция на севере Греции. По мнению аналитика по вопросам безопасности Даниеля Дарлинга, Афины долгое время опасались, что Скопье будет выражать претензии на данную территорию, несмотря на членство в НАТО. На сегодняшний день, историко-географическая область Македония распространяется на территорию Северной Македонией и охватывает часть Греции и Болгарии. Дарлинг считает, что греческие власти опасались потерять своё историческое наследие. В первые годы после независимости, Македония хотела использовать Вергинскую звезду на флаге, которая также является символом соседней греческой провинции, устанавливала памятники царю Александру Македонскому. Греки же считают всё, что связано с личностью Александра Македонского своей собственностью. Хотя, в состав его государства входили территории современной Греции, Македонии и ряда других стран. Путь в НАТО был открыт после того, как в 2018 г. с Грецией было подписано соглашение на озере Преспа о переименовании республики в Северную Македонию и урегулировании исторических споров.

Споры существуют и в македонско-болгарских отношениях, которые во многом напоминают проблемы в отношениях Украины и России. Болгария не считает самодостаточным македонский язык и этнос. По информации аналитика Синисы Якова Марусича, болгарские власти отказываются признавать национальным меньшинством македонцев, проживающих на территории Болгарии, а македонский язык считают диалектом болгарского. Как сообщает Марусич, болгарские власти требовали от македонских коллег провести люстрацию чиновников, которые занимали должности в бывшей Югославии, поскольку считают их ответственными за дискриминацию болгар. Так уж повелось, что югославы прохладно относились к болгарам, считали их "фашистами" на бытовом уровне. Во время Второй Мировой войны Болгария была сателлитом Нацистской Германии и Фашистской Италии. София требует от Скопье переписать учебники по истории и исключить из обихода понятие "болгарско-фашистский оккупант", признать болгарское происхождение "Внутренней македонской революционной организации", которая добивалась создания македонского государства в первой половине 20 века. Отношения между странами стали более взвешенными и предсказуемыми после подписания в 2017 г. соглашения о дружбе. Хотя, указанные выше споры всё ещё омрачают двусторонние отношения. Болгария требует от Македонии пойти на уступки, иначе она заблокирует переговоры о вступлении в ЕС.

Опасения на Западе вызывал конфликтный потенциал в отношениях между славянами-македонцами и албанским меньшинством, которое проживает в приграничных районах с Косово. В 2001 г. там вспыхнул вооружённый конфликт. Местные албанские сепаратисты попытались выйти из состава Македонии при поддержке боевиков Армии освобождения Косово. Вооружённые силы Македонии сумели сравнительно быстро подавить восстание. Украина поставила македонским военным четыре военных вертолёта Ми-8, штурмовик Су-25 в качестве военной помощи. По запросу македонского правительства, НАТО провела операцию "Сбор урожая" на территории республики и помогла местным силовикам разоружить албанских сепаратистов. Как известно, в НАТО закрыта дорога странам, на территории которых существуют вооруженные конфликты.

Северная Македония в НАТО: геополитический фактор

Вступление Северной Македонии в НАТО действительно является сюрпризом. На текущий момент, страна соответствует далеко не всем критериям членства. В самом протоколе о вступлении в альянс прописано, что Северная Македония с 2008 по 2018 гг. сократила расходы на оборону до 0,98% от ВВП и нужно увеличить данный показатель до 2% до 2024 г., а также укрепить в стране власть закона, усилить борьбу с коррупцией и непотизмом, провести реформу судебной системы, служб разведки и безопасности, повысить прозрачность системы госуправления, ликвидировать ненужную военную инфраструктуру, излишки вооружений. В качестве основного боевого танка Северная Македония до сих пор использует Т-72, на государства вооружении 94 бронетранспортёра советского производства. Большая часть артиллерии и систем противовоздушной обороны, представлены образцами производства СССР и Югославии. Это оружие не соответствуют стандартам НАТО. Фактически, Северную Македонию взяли в НАТО авансом, из расчёта на то, что страна подтянет хвосты.

Президент США Дональд Трамп считает, что европейским союзникам по НАТО следует брать на себя больше ответственности за обеспечение региональной безопасности и в этом контексте вступление Северной Македонии в НАТО с её 8-тысячной армией, устаревшими вооружениями и низкими расходами на оборону может показаться не логичным. Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что США и другие страны-члены НАТО поддержали вступление Северной Македонии из политических соображений, для сдерживания влияния России на Балканском полуострове. По мнению эксперта, в последние годы Кремль вмешивается во внутриполитические процессы стран региона и хочет помешать расширению НАТО.

В 2016 г. Россия пыталась организовать госпереворот в Черногории при участии праворадикальной организации "Сербские волки" Александра Синджелича, привести к власти оппозиционную силу "Демократический фронт Черногории", выступающую против вступления в НАТО. Однако, черногорские спецслужбы сумели заблаговременно раскрыть заговор. В 2017 г. Черногория вступила в НАТО. Союзники Россия есть в высших эшелонах власти в Боснии и Герцеговине. Один из членов президиума Милорад Додик блокирует процесс евроатлантической интеграции Боснии и Герцеговины, ставя под сомнение её государственность. В феврале 2020 г. он заявил, что один из субъектов федерации, Республика Сербская, где компактно проживают боснийские сербы, начала подготовку к выходу из состава Боснии и Герцеговины.

Кухалейшвили считает, что Россия пыталась помешать вступлению Македонии в НАТО, поскольку она рассматривала её как потенциальный маршрут для прокладки газопровода "Турецкий поток". В 2013 г. прорабатывалась возможность строительства через территорию страны другого проекта – газопровода "Южный поток", который впоследствии заблокировала Болгария. Москва поддерживала популистскую партию "Единая Македония", которая устраивала акции протеста против вступления в НАТО. В Кремле разделяли позицию оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство", которая выступала категорически против переименования страны, хоть и поддерживает интеграцию в ЕС и НАТО. США и руководство ЕС и НАТО заинтересованы в сокращении зависимости Европы от российского природного газа. Штаты видят в России конкурента на европейском рынке нефти и природного газа. После 2015 г. американские компании увеличили экспорт нефти и сжиженного природного газа.

Вступление Македонии и Черногории в НАТО свидетельствует о слабости позиции России на Балканах и создаёт прецедент для интеграции Боснии и Герцеговины и Косово, где есть сербское меньшинство, скептически настроенное по отношению к данной организации. Кухалейшвили не исключает провокаций в данных странах при участии России и её регионального союзника Сербии. Вступление в НАТО может быть использовано боснийскими и косовскими сербами как повод для проведения референдумов о самоопределении. В Республике Сербской (Босния и Герцеговина) и северный районах Косово популярна идея вернуться в состав Сербии. До 1999 г. Косово было частью Сербии, а Босния и Герцеговина была частью Югославии до её распада в 1991 г.

Северная Македония в НАТО: внутриполитический фактор

Вступление Македонии в НАТО может укрепить позиции правящей коалиции "Социал-демократического союза Македонии" и партий албанского и цыганского меньшинства в противостоянии с правоцентристской "Внутренней македонской революционной организацией – Демократической партией за македонское национальное единство". Шоком для македонских социал-демократов стало блокирование Францией вступления Северной Македонии в ЕС на заседании Европейского совета в октябре 2019 г. Вступление в ЕС и НАТО было ключевым приоритетом программы "Социал-демократического союза Македонии".

Премьер-министр Зоран Заев ушёл в отставку в январе 2020 г. и если бы не пандемия коронавируса, то в этом году в стране должны были состоятся досрочные парламентские выборы. На текущий момент, политическая борьба отошла на второй план и ключевой задачей нового премьер-министра Северной Македонии Оливера Спасовского является локализация распространения COVID-19. На текущий момент, заразились почти 500 македонцев, а умерли 17. У социал-демократов ещё есть шансы реабилитироваться в глазах избирателей. В отличие от правоцентристов они выполнили хотя бы часть своих общений.

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