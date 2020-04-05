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Во Франции попробуют новый способ лечения коронавируса

Французские вирусологи намерены переливать кровь с антителами

5 апреля 2020, 18:25 1739
Автор:

• Сергей Медведев

Во Франции попробуют новый способ лечения коронавируса

Французские медики собираются лечить пациентов с коронавирусом переливанием крови от уже выздоровевших пациентов.

Так, плазму крови заберут у уже здоровых граждан, которые переболели COVID-19. Для первой партии доноров уже отобрали 200 человек. Предполагается, что через кровь пациенті получат и антитела, которіе помогут организму бороться с вирусом.

"Это клиническое испытание включает переливание плазмы от пациентов с COVID-19, которые выздоровели, имеющих антитела к вирусу и которые могут передать этот иммунитет пациенту, у которого COVID-19 сейчас", - сообщает издание Le Figaro.

Переливания крови устроят в государственных больницах. О результатах станет известно через 2-3 недели.

Напомним, что число людей во Франции, которые переболели коронавирусом и излечились составляет более 15 тысяч.

Как сообщал портал "Комментарии", во Франции депутаты одобрили введение чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса.


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Источник: https://www.lefigaro.fr/
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