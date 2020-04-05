Во Франции попробуют новый способ лечения коронавируса

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Французские медики собираются лечить пациентов с коронавирусом переливанием крови от уже выздоровевших пациентов.
Так, плазму крови заберут у уже здоровых граждан, которые переболели COVID-19. Для первой партии доноров уже отобрали 200 человек. Предполагается, что через кровь пациенті получат и антитела, которіе помогут организму бороться с вирусом.
"Это клиническое испытание включает переливание плазмы от пациентов с COVID-19, которые выздоровели, имеющих антитела к вирусу и которые могут передать этот иммунитет пациенту, у которого COVID-19 сейчас", - сообщает издание Le Figaro.
Переливания крови устроят в государственных больницах. О результатах станет известно через 2-3 недели.
Напомним, что число людей во Франции, которые переболели коронавирусом и излечились составляет более 15 тысяч.
Как сообщал портал "Комментарии", во Франции депутаты одобрили введение чрезвычайного положения в связи с эпидемией коронавируса.
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