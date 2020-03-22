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Во Франции депутаты одобрили введение чрезвычайного положения

Законопроект о введении чрезвычайного положение должен получить одобрение Сената

сегодня, 13:59
Автор:

• Сергей Медведев

Во Франции депутаты одобрили введение чрезвычайного положения

Депутаты нижней палаты парламента (национальное собрание) Франции одобрили законопроект о введении в стране чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19.

Документ предполагает, что правительство получит право ограничивать права и свободы граждан в течение двух месяцев. Специальные декреты, направленные на нераспространение эпидемии Кабинет министров теперь сможет принимать без согласования с парламентом. Среди возможных мер — финансовая поддержка предприятий и перенос муниципальных выборов, первый тур который прошел 15 марта.

Правительство также намерено увеличить наказание для граждан, которые пренебрегают правилами карантина и изоляции. Если сейчас за выход на улицу без расписки с причиной французам грозит штраф в 135 евро, то за повторное нарушение придется выложить уже до 1,5 тыс. евро.

Данный законопроект должен получить одобрение членов Сената — верхней палаты французского парламента.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина еще не прошла  пик эпидемии и к концу марта ситуация может стать еще серьезнее. В этом контексте власти могут рассмотреть введение Чрезвычайного положения на всей территории страны. 


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Источник: http://www.leparisien.fr/
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