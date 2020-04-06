В Венгрии отменили плату за парковки

Правительство Венгрии приняло решение сделать все парковки в общественных местах бесплатными. Так власти стимулируют граждан использовать личный транспорт вместо общественного. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Виктор Орбан.

"Соблюдение безопасного расстояния между людьми является одним из важнейших средств сдерживания эпидемии коронавируса. Поскольку в общественном транспорте это невозможно или возможно лишь в ограниченных масштабах, важно, чтобы те, кто может, могли использовать свои автомобили", - заявил глава правительства.

Отметим, что согласно официальным данным, в Венгрии зафиксировано 744 случая заражения коронавирусом, 38 из которых оказались летальными.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты оценили риски транспортных ограничений в Украине.

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