В Венгрии отменили плату за парковки

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Правительство Венгрии приняло решение сделать все парковки в общественных местах бесплатными. Так власти стимулируют граждан использовать личный транспорт вместо общественного. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Виктор Орбан.
"Соблюдение безопасного расстояния между людьми является одним из важнейших средств сдерживания эпидемии коронавируса. Поскольку в общественном транспорте это невозможно или возможно лишь в ограниченных масштабах, важно, чтобы те, кто может, могли использовать свои автомобили", - заявил глава правительства.
Отметим, что согласно официальным данным, в Венгрии зафиксировано 744 случая заражения коронавирусом, 38 из которых оказались летальными.
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты оценили риски транспортных ограничений в Украине.
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