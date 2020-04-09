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В Беларуси футбольный матч прошел с манекенами вместо зрителей

Трибуны стадиона заполнили оригинальным способом

сегодня, 13:09
Автор:

• Сергей Медведев

В Беларуси футбольный матч прошел с манекенами вместо зрителей

В Беларуси решили не отменять первенство страны по футболу, несмотря на вспышку коронавируса. Тем не менее, болельщиков на стадионы все же пускать запретили. Однако белорусские фанаты оригинальным способом решили показать свое присутствие на матче. Трибуны заполнили манекенами, которые изображают "виртуальных" зрителей.

Три десятка манекенов болельщиков из разных стран мира, в том числе и из Украины украсили фотографиями людей, купивших билеты. В планах футбольного клуба и далее продавать "виртуальные билеты" на домашние игры. Часть вырученных средств команда планирует передать на борьбу с COVID-19.


Как сообщал портал "Комментарии",  ранее из Беларуси запретили вывозить гречку.


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