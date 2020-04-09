Польша ужесточила карантин и ввела "масочный" режим

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Власти Польши приняли решение продлить карантинные меры и, в некоторых аспектах, усилить их. Об этом сообщил глава правительства Матеуш Моравецкий.
Так, ограничения работы супермаркетов, кинотеатров, ресторанов и церквей продлят до 19 апреля. До 26 апреля будут закрыты школы, запрещены авиарейсы и железнодорожные пассажирские перевозки. Въехать в Польшу до 3 мая иностранцам тоже нельзя.
Обязательным для граждан стало ношение масок в общественных местах.
Отметим, что в Польше зарегистрировано 5411 случаев заражения, 164 из которых стали летальными.
Как сообщал портал "Комментарии", правительство Польши ранее решило запретить гражданам без нужды покидать свои жилища.
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