Польша ужесточила карантин и ввела "масочный" режим

Власти Польши приняли решение продлить карантинные меры и, в некоторых аспектах, усилить их. Об этом сообщил глава правительства Матеуш Моравецкий.

Так, ограничения работы супермаркетов, кинотеатров, ресторанов и церквей продлят до 19 апреля. До 26 апреля будут закрыты школы, запрещены авиарейсы и железнодорожные пассажирские перевозки. Въехать в Польшу до 3 мая иностранцам тоже нельзя.

Обязательным для граждан стало ношение масок в общественных местах.

Отметим, что в Польше зарегистрировано 5411 случаев заражения, 164 из которых стали летальными.

Как сообщал портал "Комментарии", правительство Польши ранее решило запретить гражданам без нужды покидать свои жилища.

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