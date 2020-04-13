"Коронавирус в Нидерландах": фермеры уничтожили 140 млн тюльпанов, чтоб отвадить туристов

В Нидерландах началась масштабная программа по срезанию головок у тюльпанов, несмотря на сезон их активного цветения. Причиной этому стало повальное возвращение туристов, которые умудряются миновать все запреты по карантину и пробраться на территорию страны ради потрясающего вида.

"Мы собираемся убрать головки с некоторых видов цветов. Это приведет к исчезновению цветовых оттенков в луковичных полях, что сделает их менее привлекательными", - рассказал один из владельцев цветочного бизнеса в регионе Болленстрек.

При этом фермеры отмечают, что такое решение является заведомо убыточным, поскольку перед срезом головки тюльпан должен полностью раскрыть лепестки.

"Нам придется пропустить этап обследования цветков и начать обламывать их головки раньше. В результате мы сможем экспортировать цветы в меньшее количество стран", - резюмирует фермер и добавил, что этой весной в Нидерландах вынужденно уничтожат 140 миллионов цветов, чтобы предотвратить распространение пандемии.

По данным некоторых европейских изданий, цветочные компании Нидерландов понесут 90% убытков в связи с невозможностью экспорта своей продукции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что впервые с момента открытия в 1950 году, знаменитый королевский парк цветов Кекенхоф в Нидерландах будет закрыт из-за вспышки коронавируса.





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