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Евросоюз назвал три ключевых условия для снятия карантина

Евросоюз опубликовал "дорожную карту" по коронавирусу для стран

сегодня, 13:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

Евросоюз назвал три ключевых условия для снятия карантина

Для того, чтобы снять ограничения по карантину в странах Евросоюза, где они сейчас действуют, Еврокомиссия определила три критерия. Об это передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на главу комиссии Урсулу  фон дер Ляйен .

Так, по ее словам, данные рекомендации находятся в "дорожной карте", прописанной для европейских партнеров.

"Наши рекомендации сосредоточены на трех главных предварительных условиях: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения, а также способности надзора и мониторинга", - написала фон дер Ляйен.

При этом глава Еврокомиссии отметила, что презентация "дорожной карты" не является сигналом для снятия ограничений.

"Мы рекомендуем постепенное снятие ограничений, с последующим мониторингом каждого действия", - отметила она.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о том, когда возобновит работу общественный транспорт.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/es-opredelil-kriterii-snyatiya-karantina-1586947003.html
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