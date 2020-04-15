Евросоюз назвал три ключевых условия для снятия карантина

Для того, чтобы снять ограничения по карантину в странах Евросоюза, где они сейчас действуют, Еврокомиссия определила три критерия. Об это передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на главу комиссии Урсулу фон дер Ляйен .

Так, по ее словам, данные рекомендации находятся в "дорожной карте", прописанной для европейских партнеров.

"Наши рекомендации сосредоточены на трех главных предварительных условиях: существенное замедление распространения коронавируса, достаточные способности системы здравоохранения, а также способности надзора и мониторинга", - написала фон дер Ляйен.

При этом глава Еврокомиссии отметила, что презентация "дорожной карты" не является сигналом для снятия ограничений.

"Мы рекомендуем постепенное снятие ограничений, с последующим мониторингом каждого действия", - отметила она.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о том, когда возобновит работу общественный транспорт.

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