"Доигрался": СМИ сообщают, что игрок из хоккейной команды Лукашенко болен COVID-19

Хоккеист сборной команды Беларуси по хоккею Дмитрий Мелешко, который 11 апреля принял участие в соревнованиях вместе с президентом Александром Лукашенко, был изолирован у себя дома из-за подозрения в заражении коронавирусом. Об этом передает "24 канал спорт", ссылаясь на белорусские СМИ.

Сам хоккеист, комментируя ситуацию, заявил, что у него нет коронавируса, но результатов теста он не знает. При этом он подтвердил, что находится на самоизоляции, так как его супруга больна онкологией и спортсмен хочет свети риски к минимуму.

Однако пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эсмонт, опять же, по сообщениям СМИ, утверждает, что Дмитрий Мелешко госпитализирован с диагнозом COVID-19.

"Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19. Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске", - заявила Эсмонт, добавив, что Лукашенко не сдавал тесты на коронавирус, так как в этом не находит необходимости.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на мировую критику в адрес его пассивной реакции на пандемию, захватившую целый материк.

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