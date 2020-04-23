С веревками и разметкой: в Испании открывают пляжный сезон

Несмотря на то, что Испании не планируют возобновлять туристическую деятельность до конца 2020 года, уже в июне там откроют все пляжи. По словам советникам по пляжам в Андалусии Даниэля Барберо, есть надежда, что пляжи откроются уже 15 июня и станут местом "Covid Free”.

Напомним, согласно официальной информации испанских властей, иностранные отдыхающие смогут посетить курорты Испании только через год. По словам министра труда Испании Йоланды Диас, план правительства по поэтапному выводу экономики страны из карантина не учитывает открытие турсектора для иностранцев до конца года.

Однако в Испании решили, что все равно начнут пляжный сезон: пусть без десятков тысяч иностранных туристов, но со своими отдыхающими. Планируется, что пляжи будут местом, где невозможно подхватить вирус. Для этого руководство курортов будет контролировать дистанцию между людьми на пляжах: задействуют веревки, барьеры и разметку, чтобы люди были подальше друг от друга.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что до конца недели правительство Италии расскажет о планах по постепенному ослаблению карантина и восстановлению страны. Его планируют ослабить уже 4 мая

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