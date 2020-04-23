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В Польше пылает крупнейший национальный парк: появились фото и видео пожара

Пожар в Бебжанском национальном парке, самом крупном в Польше, засняли на фото и видео

сегодня, 18:06
Автор:

• Таисия Ерохина

В Польше пылает крупнейший национальный парк: появились фото и видео пожара

В Польше в крупнейшем национальном парке, Бебжанском, огонь охватил около 6 га территории. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Сообщается, что пожарные с воскресенья борются с огнем на гектарах болотистых лугов и лесов. Вероятно, пожары возникли из-за фермеров, которые сжигали траву. В частности, горят ценнейшие водно-болотные угодья в Польше, расположенные на территории заповедника.

Большая часть пожаров происходит на торфяниках, над ликвидацией огня трудятся пожарные команды из нескольких регионов страны, авиация лесной госслужбы и полиции, солдаты терробороны. При этом, мешают пожарным погодные условия – сильная засуха.

Отметим, что заповедник является убежищем для многих редких животных, в частности водно-болотных птиц и лосей.


Напомним, в зоне Чернобыля уже 21-й день продолжают фиксировать пожары. Сейчас там горят торфяники, продолжает гореть центр Чернобыльской зоны. Работают пожарные, лесники, антидиверсионники, волонтеры, но речи о том, что в ближайшие дни пожар будет потушен - нет.


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Источник: https://www.facebook.com/Biebrza%C5%84ski-Park-Narodowy-395662660519750/?__tn__=kC-R&eid=ARDkmmho1P0e1skV_-8tj9QNuREfNpV3VHBs2K_BOnznqU2KXpfVLLGzQY_R6LuzDKqq0GOZbkd8VZZb&hc_ref=ARQW5bZo-qPHuFU0mcI6DRKtey3oY7XUXlcTbB1rCooZRRu9NB9QlBQMNN6kCGhXFDk&fref=nf
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