"Пока "батька" не видит": в Беларуси более 10 тысяч человек заражены COVID-19

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В Республике Беларусь официально подтверждены случаи заражения коронавирусом COVID-19 у более 10 тысяч человек, причем за последние сутки заболели 873 белоруса. Об этом передает издание "Белта".
Известно, что медики Белоруссии провели уже почти 150 тысяч тестов у населения на вирус тяжелой формы пневмонии.
Как подчеркивает издание, за все время вспышки COVID-19 в республике скончалось от пандемии 72 человека, еще 1 695 преодолели болезнь.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко категорически против введения карантинных мер, считая их путем полного краха экономики и социальному положению, близкому к голоду.
Кроме традиционных рисков, что в случае ухудшения ситуации медицинские мощности могут не справиться с числом зараженных, в Беларуси присутствуют и политические риски, считает политический эксперт Андрей Окара. По мнению эксперта, Лукашенко – фактически единственная стена, которая отделяет Беларусь от "братского поглощения", скажем так, "любимым соседом".
"Белорусскому президенту приходилось играть ночью в хоккей, создавать различные мизансцены и перформансы, употреблять разного рода словесные конструкции, чтобы продолжить тактику "газ в обмен на поцелуи". То есть – экономические преференции со стороны РФ в обмен на разговоры о дружбе и лояльности. При этом Лукашенко является сейчас главным, и возможно единственным хранителем белорусского суверенитета, – отмечает политолог. – И уязвимым в ситуации, когда он будто издевается над вирусом, тогда как Путин сидит в бункере и вводит определенные карантинные меры в РФ".
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