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В Нидерландах сняли мораторий на эвтаназию при определенных условиях

Высший суд Нидерландов позволил врачам отключать пациента от систем жизнедеятельности при прогрессирующем состоянии деменции

сегодня, 18:52
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Нидерландах сняли мораторий на эвтаназию при определенных условиях

В Нидерландах Высший суд постановил позволять медикам и врачам, под чьим наблюдением находится пациент, беспрерывно поддерживающий жизнь за счет аппаратов искусственного питания, проводить эвтаназию в случае прогрессивной деменции организма. Об этом сообщает издание CNN.

В историческом решении суд постановил, что врач может ответить на письменный запрос об эвтаназии, при условии соблюдения определенных юридических требований, даже если состояние пациента не позволяет ему подтвердить этот запрос.

Эвтаназия является законной в Нидерландах, если соблюдены соответствующие критерии, которые включают добровольный и взвешенный запрос от пациента, “невыносимые страдания без какой-либо перспективы улучшения” и отсутствие “разумной альтернативы”, согласно Королевской медицинской ассоциации Нидерландов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что подобное решение приняли и судьи в ИталииРешение приняли в рамках открытого дела против итальянского политика Марка Каппато, который помог умереть продюсеру Фабиано Антониани после того, как мужчину парализовало и ослепило в результате ДТП в 2014 году.

По данным следствия, Каппато ради эвтаназии вывез Антониани в Швейцарию, до этого парализованный продюсер обращался к власти с просьбой дать ему умереть . 


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/04/22/europe/netherlands-euthanasia-dementia-intl-scli/index.html
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