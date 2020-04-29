Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.04.2020

BTC/USD

7948.71

ETH/USD

205.67

LTC/USD

46.18

НБУ 29.04.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа В Литве ввели уголовную ответственность за нарушение карантина
НОВОСТИ Все новости

В Литве ввели уголовную ответственность за нарушение карантина

В Литве за нарушение изоляции грозит тюремный срок

сегодня, 11:33
Автор:

• Сергей Медведев

В Литве ввели уголовную ответственность за нарушение карантина

Власти Литвы ужесточают наказания за нарушение правил самоизоляции. Так, депутаты Сейма одобрили поправки к закону, согласно которым в Литве вводится уголовная ответственность за нарушение карантина. Те, кто не будет соблюдать режим изоляции может получить до года лишения свободы.

Поправки были приняты с таким результатом: 70 голосов "за", один воздержался, против не выступил никто. Оппозиция не голосовала. Свой бойкот оппозиционеры объяснили тем, что из-за формулировки поправок предъявить обвинение будет сложно.

Теперь законопроект должен утвердить президент Литвы  Гитанас Науседа.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в Литве в 10 раз увеличили штрафы за несоблюдение карантина Согласно новым законам, штраф за несоблюдение правил карантина составит 500-1500 тыс. евро для физических лиц. Юрлицам-нарушителям придется выложить от 1500 до 6 тыс. евро — этот штраф будут взимать с руководителей либо ответственных лиц предприятий. Накладывать материальное наказание будут полицейские, которых уполномочили на подобный контроль.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lrt.lt/en/news-in-english
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...