В Литве ввели уголовную ответственность за нарушение карантина

Власти Литвы ужесточают наказания за нарушение правил самоизоляции. Так, депутаты Сейма одобрили поправки к закону, согласно которым в Литве вводится уголовная ответственность за нарушение карантина. Те, кто не будет соблюдать режим изоляции может получить до года лишения свободы.

Поправки были приняты с таким результатом: 70 голосов "за", один воздержался, против не выступил никто. Оппозиция не голосовала. Свой бойкот оппозиционеры объяснили тем, что из-за формулировки поправок предъявить обвинение будет сложно.

Теперь законопроект должен утвердить президент Литвы Гитанас Науседа.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в Литве в 10 раз увеличили штрафы за несоблюдение карантина. Согласно новым законам, штраф за несоблюдение правил карантина составит 500-1500 тыс. евро для физических лиц. Юрлицам-нарушителям придется выложить от 1500 до 6 тыс. евро — этот штраф будут взимать с руководителей либо ответственных лиц предприятий. Накладывать материальное наказание будут полицейские, которых уполномочили на подобный контроль.

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