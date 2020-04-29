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Lufthansa вводит "масочный режим" для пассажиров до конца лета

Всем пассажирам Lufthansa придется носить маски на борту самолетов

сегодня, 16:36
Автор:

• Сергей Медведев

Lufthansa вводит "масочный режим" для пассажиров до конца лета

Авиаперевозчики, входящие в Lufthansa Group, вводят обязательное ношение масок на борту самолетов. Новые правила начнут действовать с 4 мая и продлятся, предположительно, до конца августа текущего года. Информация об этом размещена на сайте компании.

В сообщении отмечается, что позаботиться о наличии маски должны сами пассажиры. Маска может быть одно- или многоразовой и должна закрывать нос и рот.  Среди других рекомендаций Lufthansa — ношение масок в терминале аэропорта, поскольку там не всегда обеспечивается дистанция между гражданами.

Новые правила позволят избавиться от блокирования средних кресел, поскольку, по мнению авиаперевозчика, маски обеспечивают достаточный уровень защиты.

Как сообщал портал "Комментарии", Европейская комиссия обсуждает новые правила для авиаперевозчиков, которые могут быть приняты после вероятного ослабления карантинных ограничений.


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Источник: https://www.lufthansagroup.com/de/home.html
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