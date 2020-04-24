Европейская комиссия хочет ввести новые правила для авиаперелетов

Европейская комиссия обсуждает новые правила для авиаперевозчиков, которые могут быть приняты после вероятного ослабления карантинных ограничений. Об этом передает УНИАН со ссылкой на Twitter комиссара ЕС по транспорту Адины Иоанны Валеан.

Так, стратегию в ЕС планируют презентовать в середине мая. В частности, она будет включать введение обязательной социальной дистанции как в самолетах, так и в аэропортах. Еще одно правило – дезинфекция самолетов и аэропортов. И, конечно, могут обязать пассажиров носить индивидуальные средства защиты при перелетах. Отмечается, что эти правила будут действовать до тех пор, пока не будут созданы лекарство или вакцина против коронавирусной инфекции.

Напомним, американские авиакомпании получили 2,9 млрд долларов от государства. Такую компенсацию авиакомпании получили в связи с эпидемией коронавируса, из-за чего перевозчики оказались на грани банкротства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, каковы перспективы договоренности Зеленского с ГП "Антонов" о создание государственной авиакомпании.

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