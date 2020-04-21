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Американский авиакомпании получили 2,9 млрд долларов от государства

Минфин США произвел первые выплаты компенсаций авиакомпаниям

сегодня, 09:38
Автор:

• Сергей Медведев

Американский авиакомпании получили 2,9 млрд долларов от государства

Власти США выплатили авиаперевозчикам 2,9 млрд долларов. Такую компенсацию авиакомпании получили в связи с эпидемией коронавируса, из-за которого  перевозчики оказались на грани банкротства. Об этом сообщило Министерство финансов США.

"Министерство финансов США закончило процесс заключения соглашений в рамках программы поддержки заработной платы с авиакомпаниями Allegiant Air, American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, Spirit Airlines и United Airlines", – указали в ведомстве.

Отметим, что Минфин уже произвел первые выплаты — средства получили две крупные авиакомпании и 54 небольших. Правительство пообещало в дальнейшем сделать такие выплаты регулярными.

Как сообщал портал "Комментарии", каждый взрослый гражданин Сингапура получит финансовую помощь от правительства.


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Источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/treasury-finalizes-agreements-with-major-airlines-disburses-initial-payroll-support-program-payments
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