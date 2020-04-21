Американский авиакомпании получили 2,9 млрд долларов от государства

Власти США выплатили авиаперевозчикам 2,9 млрд долларов. Такую компенсацию авиакомпании получили в связи с эпидемией коронавируса, из-за которого перевозчики оказались на грани банкротства. Об этом сообщило Министерство финансов США.

"Министерство финансов США закончило процесс заключения соглашений в рамках программы поддержки заработной платы с авиакомпаниями Allegiant Air, American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, Spirit Airlines и United Airlines", – указали в ведомстве.

Отметим, что Минфин уже произвел первые выплаты — средства получили две крупные авиакомпании и 54 небольших. Правительство пообещало в дальнейшем сделать такие выплаты регулярными.

Как сообщал портал "Комментарии", каждый взрослый гражданин Сингапура получит финансовую помощь от правительства.

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