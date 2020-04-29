В Румынии врачей, которые лечат от COVID-19, изобразили на иконах: церковь возмутилась

Православная церковь Румынии резко раскритиковала одну из акций в рамках программы "Спасибо врачам", в которой образ медицинских работников, которые занимаются борьбой с вирусом CОVID-19, изобразили на иконах. Священники назвали это богохульством и кощунством.

На самом деле иконы изображены не буквально, а на уличных билбордах от дизайнера Ванды Хутира, которая изобразила врачей одновременно святыми и героями комиксов про супергероев. Церковь же не оценила "креатива" художницы.

"Это не только богохульный поступок, но и оскорбление очень почетной профессии врачей. Они, как и все мы, не считают себя святыми или спасителями и не требуют публичного культа", - отмечает спикер румынского православного духовенства Василе Банеску.

В свою очередь светские власти прислушались к мнению церкви и призвали частные рекламные агентства сменить постеры с изображением врачей, которое бы не выглядело двусмысленно. Однако владельцы билбордов, на которых размещены "иконы", заявили, что изображения не несут никакого политического или религиозного контекста, а являются только смелым видением дизайнера.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Санкт-Петербурге была обнаружена икона, центральной фигурой которой был представлен президент Владимир Путин. Как позднее прокомментировал ситуацию адвокат главы Кремля, сам Путин был возмущен этим фактом и ему отнюдь не польстило, что его канонизируют при жизни.













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