В Ионическом море обнаружили обломки пропавшего вертолета НАТО

Греческие военные обнаружили обломки вертолета, который пропал во время операции НАТО. Части крылатой машины нашлись в море между Италией и Грецией.

"Обломки были обнаружены в итальянской зоне контроля и вмешательства" в Ионическом море, сказал греческий военный офицер AFP, уточнив, что обломки принадлежали канадскому вертолету.

Представители ВВС Канады подтвердили, что геликоптер потерпел крушение после того, как взлетел с судна "Фредериктон". На борту вертолета находилось шестеро членов экипажа.

Журналисты греческого телеканала сообщили, что среди обломков было найдено тело, однако канадские власти пока это не подтверждают.

В данный момент спасательно-поисковая операция, в которой участвуют представители Италии, Греции и Турции, продолжаются.

Как сообщал портал "Комментарии", вертолет канадских вооруженных сил CH-148 Cyclone участвовал в учениях НАТО у берегов Греции. Находясь над морем, воздушное судно пропало с радаров.

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