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В Ионическом море обнаружили обломки пропавшего вертолета НАТО

Обломки вертолета НАТО обнаружили между Грецией и Италией

сегодня, 15:30
Автор:

• Сергей Медведев

В Ионическом море обнаружили обломки пропавшего вертолета НАТО

Греческие военные обнаружили обломки вертолета, который пропал во время операции НАТО. Части крылатой машины нашлись в море между Италией и Грецией.

"Обломки были обнаружены в итальянской зоне контроля и вмешательства" в Ионическом море, сказал греческий военный офицер AFP, уточнив, что обломки принадлежали канадскому вертолету.

 Представители ВВС Канады подтвердили, что геликоптер потерпел крушение после того, как взлетел с судна "Фредериктон". На борту вертолета находилось шестеро членов экипажа.

Журналисты греческого телеканала сообщили, что среди обломков было найдено тело, однако канадские власти пока это не подтверждают.

В данный момент спасательно-поисковая операция, в которой участвуют представители Италии, Греции и Турции, продолжаются.

Как сообщал портал "Комментарии", вертолет канадских вооруженных сил CH-148 Cyclone участвовал в учениях НАТО у берегов Греции. Находясь над морем, воздушное судно пропало с радаров.


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Источник: https://www.afp.com/en/news/15/debris-missing-canadian-nato-helicopter-found-greece-doc-1qx0bi1
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