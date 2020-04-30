Коронавирус нанес испанской экономике рекордный ущерб

Экономика Испании резко сократилось в первом квартале года из-за коронавирусного ограничения, при этом ВВП упал на 5,2% в период с января по март. Об этом передает издание "Европейская правда".

По данным национального статистического агентства страны INE, четвертая по величине экономика еврозоны не переживала столь серьезного спада со времен Великой депрессии 1930-х годов. Для сравнения, во время финансового кризиса в первом квартале 2009 года ВВП упал на 2,6%.

Нынешнее падение произошло после оптимистичного конца 2019 года. ВВП страны в последнем квартале увеличился на 0,4 процента, главным образом благодаря увеличению экспорта.

Падению способствовало несколько факторов, в том числе сокращение потребления домашних хозяйств на 7,5 процента, сокращение инвестиций в бизнес на 3,5 процента и падения на рынке жилья на 9,6 процента.



Министр транспорта Хосе Луис Абалос заявил, что правительство ожидало значительных экономических последствий и настаивало на национальном пакте по модернизации экономики.



"План ослабления карантина также связан с этой ситуацией, чтобы не допустить больше масштабного экономического спада", - обозначил чиновник.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Испания далеко не единственная страна, что пострадала от коронавируса - миллионы американцев уже остались без работы и их число продолжает набирать обороты.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!