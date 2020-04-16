Безработица в США продолжает стремительно расти: 20 млн американцев за месяц потеряли источники дохода

За период с середины марта за пособием по безработице в США обратились 20 миллионов человек, а 5,2 миллиона - только за последнюю неделю. Об этом сообщает агентство "ВВС".

Как сообщает министерство труда США, это немного меньше, чем за неделю до этого - тогда о помощи попросили 6,6 миллиона человек, остались без работы.

Аналитики из Goldman Sachs ожидают, что к концу мая эта цифра может достичь 37 млн человек.

Отмечается, что пандемия COVID-19 упразднила столько же рабочих мест, сколько было создано в США за последние 10 лет, когда утих кризис 2008-2009 годов. Эксперты, в свою очередь утверждают, что США сейчас имеет дело с крупнейшим экономическим кризисом со времен Великой депрессии в 1930-х гг.

Однако некоторые экономисты предполагают, что в ближайшее время количество безработных начнет сокращаться, поскольку малый бизнес получает помощь от правительства, а местные власти обсуждают возможность открытия части компаний в регионах, где пик распространения коронавируса уже прошел.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще в начале вспышки пандемии коронавируса, в США были выделены средства в размере 1 млрд долларов для поиска вакцины против него.

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