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Главная Новости Мир США Безработица в США продолжает стремительно расти: 20 млн американцев за месяц потеряли источники дохода
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Безработица в США продолжает стремительно расти: 20 млн американцев за месяц потеряли источники дохода

20 млн американцев только по официальной статистике остались без дохода в связи с карантином

сегодня, 20:29
Автор:

• Екатерина Белоброва

Безработица в США продолжает стремительно расти: 20 млн американцев за месяц потеряли источники дохода

За период с середины марта за пособием по безработице в США обратились 20 миллионов человек, а 5,2 миллиона - только за последнюю неделю. Об этом сообщает агентство "ВВС".

Как сообщает министерство труда США, это немного меньше, чем за неделю до этого - тогда о помощи попросили 6,6 миллиона человек, остались без работы.

Аналитики из Goldman Sachs ожидают, что к концу мая эта цифра может достичь 37 млн человек.

Отмечается, что пандемия COVID-19 упразднила столько же рабочих мест, сколько было создано в США за последние 10 лет, когда утих кризис 2008-2009 годов.  Эксперты, в свою очередь утверждают, что США сейчас имеет дело с крупнейшим экономическим кризисом со времен Великой депрессии в 1930-х гг.

Однако некоторые экономисты предполагают, что в ближайшее время количество безработных начнет сокращаться, поскольку малый бизнес получает помощь от правительства, а местные власти обсуждают возможность открытия части компаний в регионах, где пик распространения коронавируса уже прошел.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще в начале вспышки пандемии коронавируса, в США были выделены средства в размере 1 млрд долларов для поиска вакцины против него. 


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-52315473?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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