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"Коронавирусная депрессия": за неделю в США установлен новый рекорд по безработице

За неделю в США выросло количество безработных на 6,6 млн человек, что стало рекордным за последние 40 лет

сегодня, 19:32
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Коронавирусная депрессия": за неделю в США установлен новый рекорд по безработице

В связи с жесткими мерами по карантину и приостановлением производства, за неделю в США выросло количество безработных на 6,6 миллионов человек. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на американское Министерство труда.

По данным ведомства, всего за время карантина в США потеряли работу более 100 миллионов американцев.

Отмечается, что неделю назад в Минтруд поступило 3,3 млн первичных заявок на пособие, что побило рекорд 1982 года (695 тыс. заявок).

Известно, что для что для США это огромный показатель, ведь обычно он не превышает 300 тысяч обращений в неделю.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ведущая авиакомпания Британии получила одобрение на временное сокращение колоссального количества сотрудников в связи с коронавирусом COVID-19. 

Так, British Airways рассматривает возможность временного отстранения от работы 36 тысяч своих сотрудников в связи с временным прекращением перелетов. Всего сокращение затронет 80% экипажей самолетов, наземного персонала, инженеров и сотрудников головного офиса авиаперевозчика.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-vyroslo-kolichestvo-bezrabotnyh-6-6-1585841299.html
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