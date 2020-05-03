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Есть где подстричься и выпить: Армения снимает карантин

Правительство Армении разрешило работать салонам красоты и не только

сегодня, 19:33
Автор:

• Сергей Медведев

Есть где подстричься и выпить: Армения снимает карантин

Власти Армении снимают ограничения, которые были введены в стране на время карантина. С таким заявлением выступил заместитель премьер-министра Армении Тигран Авинян.

По словам высокопоставленного чиновника, в стране откроют  небольшие магазины, салоны красоты и химчистки. Тем не менее, ни один из торговых центров не имеет права работать, рынки и учебные заведения продолжают оставаться закрытыми.

Отметим, что по официальным данным в Армении зафиксировано  2386 случаев коронавируса и 35 смертей.

Как сообщал портал "Комментарии", Австралия первой на себе ощутила последствия раннего выхода из карантина. Так, после ослабления режима изоляции в стране зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом.


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Источник: https://uk.reuters.com/
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