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Эрдоган рассказал о светлых перспективах Турции, несмотря на пандемию

Президент Турции Реджеп Эрдоган обозначил, что страна готова к восстановлению после экономического ущерба, который нанесла пандемия

сегодня, 20:33
Автор:

• Екатерина Белоброва

Эрдоган рассказал о светлых перспективах Турции, несмотря на пандемию

Глава Турецкой Республики Реджеп Эрдоган заявил, что государство полностью подготовлено к  быстрому восстановлению экономики после снятия мер по карантину. Об этом он рассказал в интервью изданию Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что Турция сделала куда более значимые шаги для выхода из кризиса, чем большинство более развитых стран Европы и Запада.

"Мы обязаны в кратчайшие сроки устранить ущерб от пандемии и предпринять новые прорывные шаги в экономической сфере", - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что достижения государства в борьбе с пандемией станут залогом новых успехов страны как в регионе, так и на международной арене.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон не питает особых иллюзий об открытии внешних границ государства до конца лета, что существенно ограничит приток туристов и негативно скажется на финансовой стороне вопроса.

"Пока рано говорить, можем ли мы взять отпуск. Что я могу сказать, так это то, что мы ограничим крупные международные поездки даже во время летних каникул. Мы останемся в Европе, и, в зависимости от того, как будет развиваться эпидемия, нам, возможно, придется ограничить это (поездки за границу, - прим. ред.) немного больше. Мы узнаем в начале июня", - сказал глава Елисейского Дворца журналистам.


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Источник: https://www.aa.com.tr/tr/politika/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-bu-sarsintili-donemi-geride-birakma-safhasina-gelmistir/1829734
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