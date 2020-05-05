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Макрон продлит закрытие границ Франции на все лето

Президент Франции Эммануэль Макрон огорчил ожидания французов, которые планировали летние каникулы за рубежом

сегодня, 19:51
Автор:

• Екатерина Белоброва

Макрон продлит закрытие границ Франции на все лето

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том о высокой вероятности того, что страна продлит закрытие внешних границ на все лето, несмотря на постепенный процесс выхода из карантина. Об этом он рассказал в интервью газете The Reuters.

Глава Елисейского Дворца отметил, что французы едва ли смогут совершать зарубежные поездки этим летом, в том числе поездки в Европу. В этом граждан могут ограничить, чтобы снизить риск возобновления пандемии коронавируса.

"Пока рано говорить, можем ли мы взять отпуск. Что я могу сказать, так это то, что мы ограничим крупные международные поездки даже во время летних каникул. Мы останемся в Европе, и, в зависимости от того, как будет развиваться эпидемия, нам, возможно, придется ограничить это (поездки за границу, - прим. ред.) немного больше. Мы узнаем в начале июня", - сказал Макрон журналистам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Евросоюзе делают все возможное, чтобы открыть внутренние границы для европейцев и позволить им совершать поездки внутри отдельных регионов государств-членов объединения.

"Вполне вероятно, что некоторые зоны будут открыты для туристов, а другие - нет", - рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-travel/frances-macron-says-major-foreign-travel-to-be-limited-this-summer-idUSKBN22H1FW?il=0
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