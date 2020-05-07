Помощник Папы Римского слег с коронавирусом

В Ватикане коронавирусом заболел помощник Папы Римского Фрациска. Журналистам CNN это подтвердил директор пресс-службы Святого престола.

В пределах Ватикана, где живет около 820 человек, это уже 12-й случай инфицирования среди священнослужителей. В этот раз коронавирус подхватил человек, непосредственно работающий с понтификом. Однако еще в марте он ушел работать на удаленку и с Папой Римским не контактировал, сообщили в пресс-службе Ватикана.

Сейчас помощник Франциска находится на самоизоляции. Забирать в больницу его не стали. Он будет лечиться дома под наблюдением медиков.

Сам 83-летний Папа, который находится в зоне риска, уже дважды сдавал тест на коронавирус. И оба результата были отрицательными. Понтифик под угрозой не только из-за своего возраста, но и потому, что у него повреждено одно из легких. Поэтому сейчас он встречается с ограниченным кругом лиц и везде носит с собой антисептик.

После начала пандемии коронавируса в Ватикане ввели жесткие ограничения. Так, праздничную службу в Вербное воскресенье Папа Римский впервые правил в пустом храме. Обычно тут полно туристов и прихожан.

Вместе с тем, Папа Римский собирается провести 14 мая всеобщую молитву во имя победы над коронавирусом. Об этом "Комментарии" писали ранее.

Фото: АР

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