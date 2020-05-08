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Крупнейший госфонд мира впервые намерен продать активы

Впервые Пенсионному фонду Норвегии придется продать активы для покрытия дефицита бюджета, названа причина

сегодня, 18:25
Автор:

• Таисия Ерохина

Крупнейший госфонд мира впервые намерен продать активы

Впервые в своей истории крупнейшему в мире государственному фонду, Пенсионному фонду Норвегии, придется продать активы, чтобы покрыть расходы правительства из-за пандемии коронавируса. Об этом передает Bloomberg со ссылкой на заявление главы норвежского Центробанка Ойстен Олсена.

Отметим, что объем данного госфонда составляет около 1 трлн долларов. Так, продажа активов позволит предоставить "пространство для маневра" в условиях самого тяжелого экономического кризиса со времен Второй мировой войны. При этом, Олсен отметил, что у их страны хотя бы есть возможность для маневра, в отличие от ряда других стран.

Стоит добавить, что в четверг Центробанк Норвегии впервые в истории снизил ключевую процентную ставку до нуля на фоне пандемии коронавируса.

Также сообщается, что норвежское правительство ранее объявило, что дефицит бюджета в этом году может составить $20 млрд из-за введенных на фоне эпидемии ограничительных мер. Кроме того, на экспорте страны пагубно сказывается исторический обвал нефти.

Ранее "Комментарии" рассказали, что в ФРС США опасаются тяжелых последствий для мировой экономики на фоне снятия ограничений из-за коронавируса.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-07/historic-asset-sale-at-1-trillion-fund-gives-norway-an-edge
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