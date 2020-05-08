Крупнейший госфонд мира впервые намерен продать активы

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Впервые в своей истории крупнейшему в мире государственному фонду, Пенсионному фонду Норвегии, придется продать активы, чтобы покрыть расходы правительства из-за пандемии коронавируса. Об этом передает Bloomberg со ссылкой на заявление главы норвежского Центробанка Ойстен Олсена.
Отметим, что объем данного госфонда составляет около 1 трлн долларов. Так, продажа активов позволит предоставить "пространство для маневра" в условиях самого тяжелого экономического кризиса со времен Второй мировой войны. При этом, Олсен отметил, что у их страны хотя бы есть возможность для маневра, в отличие от ряда других стран.
Стоит добавить, что в четверг Центробанк Норвегии впервые в истории снизил ключевую процентную ставку до нуля на фоне пандемии коронавируса.
Также сообщается, что норвежское правительство ранее объявило, что дефицит бюджета в этом году может составить $20 млрд из-за введенных на фоне эпидемии ограничительных мер. Кроме того, на экспорте страны пагубно сказывается исторический обвал нефти.
Ранее "Комментарии" рассказали, что в ФРС США опасаются тяжелых последствий для мировой экономики на фоне снятия ограничений из-за коронавируса.
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