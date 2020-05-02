Снятие ограничений из-за коронавируса: в ФРС США опасаются тяжелых последствий для мировой экономики

После выделения триллионов долларов на поддержку экономики США во время пандемии коронавируса чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) США начали предупреждать о потенциальных длительных последствиях для работников и предприятий, если мир не будет довольно быстро восстанавливаться от последствий коронавируса.



Руководители региональных банков ФРС заявили, что агрессивные усилия, уже предпринятые для удержания компаний и фирм на плаву, являются лишь началом того, что потребуется для возвращения экономики к нормальному состоянию, с переподготовкой работников, переоснащением систем социальной защиты и другими шагами, необходимыми после ослабления кризиса в области здравоохранения.

На фоне частичной отмены ограничений, вызванных коронавирусом, компании и их сотрудники пытаются найти правильный баланс. Работники, которые остаются на работе, сталкиваются с рисками, в то же время компании, которые возобновляют работу, получают убытки, так как сразу не получается выйти на тот уровень производства, который был до введения ограничений.

Кроме того, руководство ФРС прогнозирует, что уровень безработицы не только вырастет до катастрофического уровня в 20% в ближайшие месяцы, но и, скорее всего, останется высоким до конца года или дольше.

Ранее "Комментарии" писали, что председатель ФРС США Джером Х. Пауэлл и его коллеги из ФРС были первой линией обороны против экономических последствий от коронавируса. Они снизили процентные ставки на полпроцента на экстренном заседании 3 марта и выдвинули ряд инициатив, направленных на то, чтобы рынки оставались полными наличных денег и работали.





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