В Минске состоялся парад ко Дню Победы: пришли тысячи человек, в основном все без масок

Тысячи человек собрались в столице Беларуси Минске в субботу, чтобы принять участие в военном параде в честь Дня Победы, несмотря на рост числа случаев заболевания коронавирусом в стране. Об этом пишет CNN.



В отличие от других постсоветских стран, Беларусь не отменяла массовых мероприятий по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе и не вводила жестких правил самоизоляции.

Беларусь критиковали за бездействие, когда в стране продолжали проводить футбольные матчи в первые недели вспышки коронавируса, так как другие страны по всему миру запретили проведение спортивных мероприятий, в которых принимают участие много людей, и остановили свою экономику.

По данным государственного информационного агентства Беларуси "БЕЛТА", в параде приняли участие до 11 тыс. человек, а также около 3 тыс. военнослужащих. Несколько человек были замечены в масках в прямом эфире с парада, который транслировали белорусские телеканалы.

Решение президента Александра Лукашенко провести парад на фоне пандемии столкнулось с критикой, как за рубежом, так и дома, когда более 13 000 человек подписали петицию об отмене парада и использовании средств на его организацию для покупки аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц.

Лукашенко, который публично отверг меры по борьбе с коронавирусом в других странах, назвав их "психозом", заявил, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях".

"В этом сумасшедшем, дезориентированном мире найдутся люди, которые будут критиковать нас за своевременность и место проведения этого священного события, – заявил Лукашенко во время парада. – Им я говорю, как человек человеку, не спешите с выводами и, более того, не спешите судить нас, потомков победы".

На фото из парада в Минске запечатлено большое количество зрителей, сидящих близко друг к другу, и очень немногие из них были в масках, поскольку военнослужащие и женщины маршировали вместе в группах.

По состоянию на субботу, Беларусь официально сообщила о 21 101 случае коронавируса и более чем 120 смертях, о чем свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Напомним, в этом году празднование 9 мая приобретает особые черты. Помпезные мероприятия в честь 75-летия Победы над нацистской Германией, которые планировала Россия, пришлось пересмотреть из-за коронавирусной инфекции. При этом кремлевская пропаганда проецирует свой вирус, не оставляя попыток переписать историю. Свою игру ведёт и Беларусь. А в Украине День Победы продолжают использовать для раскола общества. Журналисты "Комментариев" разбирались во всех подводных камнях сегодняшнего праздника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!