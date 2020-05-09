В Минске состоялся парад ко Дню Победы: пришли тысячи человек, в основном все без масок

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Тысячи человек собрались в столице Беларуси Минске в
субботу, чтобы принять участие в военном параде в честь Дня Победы, несмотря на
рост числа случаев заболевания коронавирусом в стране. Об этом пишет CNN.
В отличие от других постсоветских стран, Беларусь не
отменяла массовых мероприятий по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны
в Европе и не вводила жестких правил самоизоляции.
Беларусь критиковали за бездействие, когда в стране продолжали
проводить футбольные матчи в первые недели вспышки коронавируса, так как другие
страны по всему миру запретили проведение спортивных мероприятий, в которых
принимают участие много людей, и остановили свою экономику.
По данным государственного информационного агентства Беларуси "БЕЛТА", в параде приняли участие до 11 тыс. человек, а также около 3 тыс. военнослужащих. Несколько человек были замечены в масках в прямом эфире с парада, который транслировали белорусские телеканалы.
Решение президента Александра Лукашенко провести парад на
фоне пандемии столкнулось с критикой, как за рубежом, так и дома, когда более
13 000 человек подписали петицию об отмене парада и использовании средств на
его организацию для покупки аппаратов искусственной вентиляции легких для
больниц.
Лукашенко, который публично отверг меры по борьбе с
коронавирусом в других странах, назвав их "психозом", заявил, что "лучше
умереть стоя, чем жить на коленях".
"В этом сумасшедшем, дезориентированном мире найдутся
люди, которые будут критиковать нас за своевременность и место проведения этого
священного события, – заявил Лукашенко во время парада. – Им я говорю, как
человек человеку, не спешите с выводами и, более того, не спешите судить нас,
потомков победы".
На фото из парада в Минске запечатлено большое количество
зрителей, сидящих близко друг к другу, и очень немногие из них были в масках,
поскольку военнослужащие и женщины маршировали вместе в группах.
По состоянию на субботу, Беларусь официально сообщила о
21 101 случае коронавируса и более чем 120 смертях, о чем свидетельствуют
данные Университета Джонса Хопкинса.
Напомним, в этом году празднование 9 мая приобретает
особые черты. Помпезные мероприятия в честь 75-летия Победы над нацистской
Германией, которые планировала Россия, пришлось пересмотреть из-за
коронавирусной инфекции. При этом кремлевская пропаганда проецирует свой вирус,
не оставляя попыток переписать историю. Свою игру ведёт и Беларусь. А в Украине
День Победы продолжают использовать для раскола общества. Журналисты
"Комментариев" разбирались во всех подводных камнях сегодняшнего праздника.
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